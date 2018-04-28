В субботу, 28 апреля, на трассе "Киев-Черкассы" произошло крупное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Авария произошла около 11:30 в районе села Песчаное.

"Объезжая большие ямы на дороге, на большой скорости произошло столкновение двух авто - джип Kyron и Lada, при котором погиб мужчина и трехлетний ребенок. В реанимации еще находятся женщина и маленькая девочка", - сказано в сообщении.

По предварительной информации, ДТП произошло из-за ям на дорогах.

Фото: telegram.org

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