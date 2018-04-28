В Vodafone подтвердили восстановление связи в Донецке. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь компании Виктория Рубан.

"С помощью Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и Министерству по вопросам временно оккупированных территорий почти решена одна из гуманитарных проблем. Сегодня ночью закончили технический мониторинг сети на неподконтрольной территории Донецкой области. Связь должна появиться, по крайней мере там, где осталось трудоспособное оборудование. Вопрос, надолго ... Остается надеяться на здравый смысл", - написала Рубан.

Фото: facebook.com

Ранее жители "ДНР" сообщали о восстановлении мобильной связи Vodafone. Как рассказали "Стране" жители Донецка, связь действительно появилась, но не везде и не у всех. "По МТС работает примерно 50 на 50", - сообщили нам горожане.

Также мы писали, что 24 апреля Vodafone восстановил мобильную связь на территории "ЛНР".