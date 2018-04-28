Здание завода "Большевик" в Киеве на Шулявке начнут сносить в 2019 году. Об этом заместитель председателя КГГА Николай Поворозник заявил в эфире Громадського радио.

"Снос, скорее всего, - это вопрос следующего года. В этом году задача сделать проезд между велице Довженко и улицей Гетьмана в обе стороны. В следующем году - левоповоротные и правоповоротные съезды", - сказал Поворозник.

По его словам, ремонт Шулявского моста продлится ориентировочно 17 месяцев.

"Кажется, что долго. Но мы видим то, что сверху, и не видим, что внизу. А там много коммуникаций в части воды, газа, электричества, которые тоже надо ремонтировать, переносить и так далее", - добавил чиновник.

Он отметил, что на время ремонта пешеходы смогут ходить теми же пешеходными переходами, что и сейчас. На переходах должны появиться светофоры. Подробнее о маршрутах автомобильными дорогами на время ремонта можно прочитать здесь . Поворозник предупреждает о возможных заторах в связи с ремонтом и просит отнестись к этому с пониманием. Ремонт будет стоить около 800 миллионов гривен.

Как сообщала "Страна", появилась схема объезда Шулявского путепровода, реконструкция которого начнется уже 1 мая.

Также мы писали, что киевские власти решили не декоммунизировать советский девиз "Мир, труд, свобода, равенство, братство" на станции метро "Шулявская".