В Сенате США предложили наградить главу Белого дома Дональда Трампа Нобелевской премией мира. Об этом сообщает Fox News.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что Трамп достоит премии, если ему удастся достичь прогресса в урегулировании кризиса на Корейском полуострове. Сенатор добавил, что президент убедил КНДР и Китай в том, что он серьезно относится к ситуации на полуострове.

Политик отметил, что Трамп предостерег лидера КНДР Ким Чен Ына от отказа от своих обещаний по денуклеаризации Корейского полуострова и добавил, что в ситуации с Северной Кореей будет "или мир, или война".

"Трамп дал КНДР два варианта: стать нормальной страной или быть уничтоженной в случае создания ракет, нацеленных на США", - подчеркнул Грэм.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп отказался комментировать возможное применение военной силы против Ирана.

Также Трамп допустил свой визит в Иерусалим на открытие посольства США.