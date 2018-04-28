Вчерашний взрыв авто гранатой на Драгоманова в Киеве был "семейной разборкой" между отчимом и пасынком. Об этом в Facebook сообщил народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук.

"Дожили Семейные разборки с гранатой. Вчера вечером в Дарницком районе столицы взорвался автомобиль. Один из пассажиров автомобиля погиб, другой - тяжело ранен. Так вот. Это точно не теракт, а банальные семейные разборки. Отчим выяснял отношения с пасынком с помощью гранаты. Ужас!", - отметил политик.

Также депутат пообещал позже сообщить подробности происшествия.

Фото: facebook.com/igor.mosijcuk

Напомним, 27 апреля, в Киеве на ул. Михаила Драгоманова, взорвался автомобиль. В результате взрыва один человек погиб, им оказался водитель автомобиля.

Также стало известно состояние водителя, которого взорвали гранатой на Драгоманова. Пострадавший жив, но находится в реанимации. Ночью водителя прооперировали.

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