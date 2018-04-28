Почти полмиллиона украинцев выехали в страны ЕС с начала вступления в силу безвизового режима с ЕС с 11 июня 2017 года. Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы.

Отмечается, что всего с начала введения безвизового режима в страны Европейского Союза проследовало 17,6 млн граждан.

Из них 4,2 млн человек по биометрическим паспортам, а 490 тыс. граждан Украины воспользовались безвизовым режимом.

В сообщении говорится, что некоторый ажиотаж среди желающих беспрепятственно путешествовать наблюдался в первые месяцы действия безвизового режима - в среднем пограничники оформляли порядка 80 тыс. украинцев в месяц.

В ноябре 2017 года этот показатель составлял 32,5 тыс. человек, с начала апреля текущего года - около 26 тыс. граждан Украины.

Как сообщала "Страна", украинцам обещают безвизовый режим с Македонией и Колумбией.

А вот в Канаде пока не собираются давать "безвиз" Украине.