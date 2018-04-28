Украинская полиция продолжает следствие по факту нападения радикалов С14 на лагерь ромов в Киеве. Об этом сообщает УНН.

Глава ГУ Национальной полиции Киева Андрей Крищенко отметил, что правоохранители продолжают поиск лиц, причастных к нападению на лагерь.

"Когда появилось видео (с нападением на ромов - Прим. Ред.), полиция немедленно отреагировала - мы внесли уголовное производство в ЕРДР. У нас есть обращение общественных организаций, видео из сети Интернет, но пока нет обращения непосредственно от пострадавших - мы их ищем", - уточнил он.

Крищенко подчеркнул, что полиция отправила поручение в Закарпатскую область для проведения следственных действий и поиска пострадавших от нападения.

"Традиционно почти все ромы, с которыми полиция по разным поводам общается, - из Закарпатья. Кстати, мы уже направили поручение о проведении следственных действий и правоохранители Закарпатской области отработают этот вопрос - получат заявления, свидетельства тех, кто был в то время в лагере в Киеве", - подытожил глава киевской полиции.

Ранее "Страна" сообщала, что ромы рассказали, как националисты из С14 громили их лагерь на Лысой горе.

Также в Киеве пикетировали Нацполицию, требуя расследовать поджог ромского лагеря на Лысой горе.