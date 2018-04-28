В Баку горит одно из самых высоких зданий Азербайджана - Trump Tower. Об этом сообщает "Интерфакс".

Изначально задымление произошло на последнем этаже здания. В настоящее время к тушению пожара привлечены четыре расчета МЧС Азербайджана.

К месту пожару приехал и глава МЧС Кемалледин Гейдаров. В настоящее время пожар охватил 13-20 этажи здания.

Видео: Minval Azərbaycan

Здание, которое ранее называлось Trump Tower, представляет собой 130-метровую башню, являющуюся одним из пяти высочайших зданий Азербайджана.

Строительство здания началось в 2008 году. В июне 2009 года фундамент здания уже был полностью готов, и в июле того же года начали появляться первые этажи фасада. К концу 2011 года бетонный каркас здания был достроен, началось остекление экстерьера. В 2015 году все наружные работы по отделке фасада были завершены.

В 2016 году после избрания Дональда Трампа президентом США, из названия здания убрали Trump Tower.

Как сообщала "Страна", это уже не первый пожар в Trump Tower. Так, 8 апреля в Нью-Йорке, США в небоскребе Дональда Трампа Trump Tower произошел пожар. В результате пожара погиб один мужчина, который проживал в небоскребе. Также получили травмы по меньшей мере пять человек. Кроме того, ранены получили четверо пожарных.

Также мы писали, что 22 апреля, в Дубае загорелся небоскреб Башня Алмас на искусственном острове.