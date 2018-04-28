В субботу, 28 апреля, в приложении Приват24 произошел сбой. Перебои в работе связаны с техническими проблемами.

Так, при переводе денег или попытке пополнения мобильного счета выбивает ошибку - "Сервис временно недоступен".

Руководитель регионального пресс-офиса ПриватБанка Александр Шуть сообщил о том, что проблему устранят до 12:00. Но состоянием на 12:50 сервис все еще не работает.

Фото: privat24.privatbank.ua

Напомним, ранее в Приват24 уже происходили сбои. Так, 1 марта клиенты банка начали жаловаться на свой интернет-банкинг с самого утра. В систему можно было без проблем войти под своим паролем и даже провести необходимую операцию, однако отправленные деньги не доходили до получателей.

Позже клиентам Приватбанка сообщили, что из-за сбоя, им придется заново провести все операции.

Ранее "Страна" сообщала, что Приватбанк предупредил о мошенниках, которые "списывают" кредиты переселенцам.