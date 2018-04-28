Вечером 27 апреля в Дарницком районе столицы произошло ЧП. У парка Позняки прямо по ходу движения в салоне автомобиля Chevrolet Lacetti взорвалась граната. В результате инцидента скончался пассажир, а водитель машины с многочисленными травмами был доставлен в больницу.

"Страна" собрала все, что известно об этом трагическом происшествии в одном из самых оживленных районов Киева.

Что произошло

Согласно официальным сводкам полиции, сообщение о взрыве на улице Драгоманова, 44а поступило на пульт оперативников в 22:20.

На место происшествия выехали взрывотехники, следственно-оперативная группа и спасатели. Они обнаружили серый Chevrolet Lacetti с вылетевшим лобовым стеклом, внутри которого находились двое киевлян.

Источник фото: facebook.com/UA.KyivPolice

Источник фото: kiev.informator.ua

Известно, что мужчины были знакомы между собой, по одной из версий - даже являются родственниками. Наличие третьего человека в машине (о чем писали в соцсетях) правоохранители отрицают. И со ссылкой на свидетелей заявляют - к автомобилю после взрыва никто не приближался, и из него не выходил.

Внешне авто, на котором к моменту прибытия журналистов отсутствовали номерные знаки, не выглядело искореженным. Очевидцы рассказали "Стране", что возгорание в салоне случилось уже после взрыва, которые слышали многие в округе. Тем не менее, последствия взрыва шокировали и оказались летальными. По крайней мере для одного из пострадавших.

Источник видео: facebook.com/KyivOperativ

"У пассажира полностью не было правой руки, часть левой руки (от локтя) также оторвало. Судя по внешним признакам, основное поражение пришлось на левую сторону туловища погибшего. Его лицо с этой стороны было изуродовано", - говорит автору один из местных жителей, ставший свидетелем ЧП.

Что касается водителя, то ему пытались оказать первую помощь, а затем госпитализировали в больницу с многочисленными осколочными ранениями. Ночью мужчину прооперировали, его состояние оценивается как очень тяжелое. Журналистов заверили - шансы на то, что он выживет и пойдет на поправку, все же есть. Естественно, что опросить его в настоящее время не представляется возможным.

Версии инцидента

На сегодняшний день их две - несчастный случай в результате неосторожного обращения с боеприпасами и умышленный бросок гранаты в салон Chevrolet.

С учетом того, что вскоре после взрыва на Драгоманова прибыл начальник столичного главка полиции Крищенко, в соцсетях превалировала именно последняя трактовка событий.

Якобы в момент движения в машину могли забросить гранату из авто, которое ехало рядом с Chevrolet. С подачи отдельных СМИ даже сообщалось о том, что в розыск был объявлен темно-синий Subaru Legacy (госномер АА1170ТЕ). На котором-де и ехали потенциальные преступники.

Впрочем, пресс-секретарь Нацполиции Киева Оксана Блищик не подтверждает эту информацию. Она рассказала "Стране", что оперативные сведения дают правоохранителям основания полагать - граната была в салоне изначально.

К этому же склоняются и беседовавшие с автором этих строк очевидцы трагедии. Их аргумент: в Chevrolet были закрыты окна, а потому закинуть гранату в салон из другой машины, а уж тем более на ходу - проблематично. В трактовке одного из свидетелей, гранату могли пеервозить в бардачке, где она и сработала. Но официальных подтверждений у этой версии также нет.

В полиции, тем временем, возбудили уголовное производство, квалифицировав инцидент как умышленное убийство (ч.2 ст.115 УК Украины). По словам Крищенко, следствие не отбрасывает версию о возможном броске гранаты в салон взорвавшейся машины.

"Мы рассматриваем две версии события. Это покушение на убийство двух человек (кто-то закинул гранату в автомобиль) и неосторожное обращение с боеприпасом", - подчеркнул он.

Источник видео: youtube.com/поліція Києва

Наряду с этим, как рассказал "Стране" на правах анонимности собеседник в Нацполиции, пока более вероятной представляется "бытовая" линия ЧП. "Скорее всего, это трагическая случайность - возили с собой гранату, а та рванула. Но, пока говорить об этом со 100%-ой гарантией преждевременно. Будем разбираться", - резюмировал он.