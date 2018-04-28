Телеграм-паблики сепаратистов сегодня утром сообщили об артобстреле Докучаевска, который якобы нанесли ВСУ.

Так, канал Inside Donetsk сообщает, что "ВСУ снова нанесли артудар по Докучаевску, есть пострадавшие".

"В результате миномётного обстрела по жилым районам (АТП, Район Техникума, пожарки, первого магазина) по предварительной информации есть двое раненных и двое погибших", - говорится в сообщении.

"По городу ударил украинский танк. В результате прямого попадания боеприпаса в машину по вывозу мусора в Докучаевске – ранена женщина, погибли двое мужчин. По данным СЦКК ДНР пострадали: Лихомед Л.Я. 1955 г.р. – осколочное ранение правого плеча; Плохих А. П. 1951 г.р. – получил ранения несовместимые с жизнью; Басов Г.П. – получил ранения несовместимые с жизнью", - сообщает канал.

Отметим, что в штабе АТО эту информацию пока не комментируют.

Как сообщала "Страна", мобильный оператор "Vodafone" восстановил работу на территории так называемой "ДНР". Как рассказали "Стране" жители Донецка, связь действительно появилась, но не везде и не у всех. "По МТС работает примерно 50 на 50", - сообщили нам горожане.

Также мы писали, что В Донецке появились перебои с дизтопливом из-за таможни.

"Страна" разбиралась, что означает "особый порядок", который заменит режим АТО с 30 апреля.