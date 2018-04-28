Во Львове организовали акцию поддержки учительницы, уволенной за скандальное поздравление Гитлера в Facebook. Об этом сообщает "Zaxid.net".

Поддержать Марьяну Батюк, которая также является депутатом Львовского горсовета от ВО "Свобода", вышли более двух сотен жителей львовского микрорайона Рясне-2. Пикет, на котором также присутствовали несколько членов партии "Свобода", состоялся 27 апреля, возле местной школы.

На митинге глава львовской городской организации "Свобода" Любомир Мельничук заявил, что юристы партии обратятся в суд и во время судебных заседаний предоставят доказательства того, что Батюк не писала в сети сообщении об Адольфе Гитлере.

Отметим, что во время акции также начали сбор подписей за отставку директора школы №100 по приказу которого и уволили учителя.

К слову, Марьяна Батюк, которая опубликовала пост с поздравлением Гитлера, заявила, что ее Facebook взломали, однако не смогла предоставить доказательств этого.

Ранее "Страна" сообщала, что Батюк перепостила запись, восславляющую дивизию СС "Галичина", которая комплектовалась в основном из украинцев.