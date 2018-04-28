Утром 28 апреля в Одессе на Куликовом поле прошел смотр подразделений полиции и Национальной гвардии, которые будут нести службу в городе на майские праздники. Об этом пишет "Думская".

В мероприятии участвовали практически все силовые подразделения региона - от спасателей до спецбатальона полиции "Корд" и кинологов. На усиленный режим службы переведены даже новейшие тактические группы - пловцы "Дельфины" и "Мангусты", призванные работать в подземных коммуникациях и катакомбах.

Начальник ГУНП в Одесской области Дмитрий Головин сообщил, что начиная с 28 числа на улицах города для охраны правопорядка будут работать 2300 сотрудников полиции и Национальной гвардии, а 1,2,8 и 9 мая - 2,5 тысячи.

По словам Головина, специальные фильтрационные посты будут установлены на всех подъездах к городу. Кроме того, на участках государственной границы также будут выставлены дополнительные наряды.

Фото: facebook.com/Александр Гиманов

Как сообщала "Страна", 2 мая в Одессе с целью недопущения массовых беспорядков ограничат доступ граждан на Соборную площадь и Куликово поле, где пройдут акции по случаю годовщины событий 2014 года, когда в городе погибли 48 человек.

Также мы писали, что к планированию мер безопасности на майские праздники в Одессе привлекли консультантов из Консультативной миссии Европейского Союза.