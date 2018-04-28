За застрявшими в Египте украинскими туристами отправили самолет. Об этом в эфире "112 Украина" сообщил начальник управления департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

"Есть информация, что ожидается прибытие самолета из Украины", - отметил он.

В МИД добавили, что прилет самолета в Шарм-эль-Шейх ожидается уже сегодня после обеда. И есть вероятность, что туристы сегодня же вернутся домой.

Кирилич подчеркнул, что сейчас украинцы ожидают вылета в готелях, поскольку, согласно требованиям администрации аэропорта, находиться на его территории можно не более чем два часа.

Добавим, что никаких заявлений касательно сложившейся ситуации на странице туроператора до сих пор не опубликовано.

Напомним, в египетском Шарм-эль-Шейхе уже почти сутки не могут вылететь во Львов около 200 украинских туристов.

Как сообщала "Страна", авиакомпания МАУ накануне распространила официальное заявление о том, что самолеты авиакомпании перевезут туристов, оформленных компанией Join Up, только в Шарм-эль-Шейх (Египет) на четырех будущих чартерных рейсах 30 апреля и 2-3 мая 2018 года.