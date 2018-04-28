В египетском Шарм-эль-Шейхе уже почти сутки не могут вылететь во Львов около 200 украинских туристов. Об этом сообщают пользователи в группе "Варта 1" в Facebook.

"Рейс Шарм-эль-Шейх - Львов, люди не могут вылететь с 4-х утра. Рейс переносили уже десять раз. Больше сотни людей ждут в аэропорту. Дети с 3-х утра на ногах. Плач, без воды и еды. Когда будет самолет - неизвестно!", - пишет пользовательница София Васильченко.

"Уже почти сутки не можем вернуться домой, рейс Шарм Эль-Шейх, авиакомпания YanAir5216 !!! никто никакой информации не предоставляет.

Нас до 200 человек из них 45 детей, все голодные и очень замерзли !!! Дети плачут, а всем безразлично и мы в безвыходной ситуации !!!", - пишет Анна Сало.

Фото: facebook.com/groups/govarta1

Также о ситуации сообщила еще одна туристка Кристина Бобух.

"Это просто ужасно. Нас целый день "кормят" пустыми обещаниями, вылет переносили каждые два часа... Например, нас забрали из отеля в 3 утра и через час вернули обратно в отель. И тут началось, никто - ничего не объясняет, вылеты переносятся, в 12 нужно освободить номер и не дают продолжить его... 15:00, забрали нас в аэропорт, обещав вылет в 18:00. Позже этот вылет переносился еще несколько раз. Люди нервные, есть маленькие дети, воды никто не предлагает и не дает никакой информации, это страшно. На данный момент нам пообещали отель, аннулировали выездную визу должны вернуть багаж. Когда вернемся домой, еще не ясно", - отметила Кристина Бобух.

Она отметила, что причиной невылета им сначала назвали неисправность самолета - он повредил крыло перед посадкой.

"Но это очень странно, потому что нам поменяли рейс - и здесь невылет", - сетует Кристина Бобух.

"Уже почти сутки не можем вернуться домой, рейс Шарм-эль-Шейх, авиакомпания YanAir 5216. Никто никакой информации не предоставляет. Нас 200 человек, из них 45 детей, все голодные и сильно замерзли. Дети плачут, а всем безразлично и мы в безвыходной ситуации. Представители (туроператора) JoinUp "забили" на всех. Сейчас ситуация очень напряженная, у людей уже сдают нервы. Сейчас нам предлагают аннулировать старые билеты и поселить в отель. Но обратного билета у нас нет. Придется покупать билеты самостоятельно?! А самое смешное то, что самолеты этой фирмы на Киев вылетают спокойно, а во Львов все отменены", - сообщила Анна Сало.

Объяснений туроператора на его сайте и на страничках в соцсетях нет.

Как сообщала "Страна", авиакомпания МАУ накануне распространила официальное заявление о том, что самолеты авиакомпании перевезут туристов, оформленных компанией Join Up, только в Шарм-эль-Шейх (Египет) на четырех будущих чартерных рейсах 30 апреля и 2-3 мая 2018 года.

Также сообщалось, что Консульская служба МИД Украины призвала туристов быть осторожными при поездках в Египет после того, как в стране продлили режим ЧП еще на три месяца.