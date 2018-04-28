В мире криптовалют - относительно затишье. Курс биткоина - а за ним и других денег на основе блокчейн - перестал расти с такой скоростью, как это было осенью и зимой. Поэтому рынок получил передышку, а его игроки - время на развитие услуг, которого не было во время криптовалютной лихорадки.

Об этом сообщил создатель ассоциации "Блокчейн Украина" Михаил Чобанян в ходе iForum, пишет Liga.net

Он также рассказал, что ждет Украину в контексте мирового бума на криптовалюты. Чобанян полагает, что у гривни да и всей нашей банковской системы почти нет шансов, если мировые интернет-гранды запустят свои деньги на блокчейне.

А в торговле с Китаем многие украинцы уже основательно перешли на биткоины, минуя банковскую систему, которой Чобанян тоже предрекает закат.

"Страна" приводит главные тезисы выступления Чобаняна на iForum.

Украина - полигон для крипто-креатива

"Прошлый год был очень сложным, потому что был очень мощный белый шум - хайп из-за цен на криптовалюты. Огромное количество финансово неграмотных людей прибежали исключительно с одним чувством - жадности. Всё, что они хотели сделать, - купить по одной цене и продать дороже.

Сейчас все успокоилось. Цена колеблется в районе 1000 долларов, что достаточно стабильно. Мы считаем, что это не волатильный рынок. Сейчас "хомяки" (которые покупают дорого, а продают дешево) перешли в стадию долгосрочных инвесторов и не создают белый шум. И есть возможность спокойно развивать новые продукты и услуги.

Мы наблюдаем, что огромное количество команд бегает везде и пытается захантить себе людей. Украина - полигон для создания альфа- и бета-прототипов, которые находят дальнейшее применение на Западе. Там они успешно развиваются, там - нечто похожее на структурированный рынок. Здесь - нехватка интеллектуального ресурса, в т.ч. программистов, остального хватает".

Как "7-й километр" торгует за биткоины

"Как используют криптовалюту не для накопления или торговли на бирже? Пример - платежный способ между Украиной и Китаем, товарооборот с которым среди малого и среднего бизнеса очень большой. Порядок цифр - миллионы долларов в день, которые ходят между Украиной и Китаем в качестве платы за поставляемые товары. Но это все черный рынок.

Берем, к примеру, одесский 7-й километр, который за счет Китая живет. Там это (использование криптовалют для расчетов - ред.) - практически способ №1. Дело в скорости и удобстве.

Как это работало раньше? У тебя есть деньги, ты хочешь купить какой-то товар в Китае. Идешь к черным банкирам, отдаешь им гривну, они конвертируют ее в доллары. Дальше эти доллары они отправляют со своих офшорных компаний и платят за твой инвойс. Следующей свифтовкой оплачивают транспортные перевозки, и товар приходит тебе в Украину.

Естественно, за растаможку никто как не платил, так и не платит. Об этом говорил еще губернатор Михо. Дальше товар пришел, растаможку порешали за наличные - и товар у тебя на 7-м километре. Ты его продаешь, получаешь деньги - и снова готов заказывать. И вот так все циркулирует.

Какая в этом проблема? Когда свифтовку отправляют, так как она идет с офшора, то, как правило, в лучшем случае это занимает 2 дня, а вообще - 3-5 дней. Соответственно 3-5 дней твои деньги не работают. В месяц это колоссальные сроки.

В случае с криптовалютой ты приходишь к тем же людям, отдаешь доллар или гривну, получаешь криптовалюту - и тут же этой криптовалютой рассчитываешься с китайскими поставщиками. Курсовых колебаний нет, потому что купил и сразу продал. Продавец даже не соприкасается с криптовалютой - отдал наличные, криптовалюту переводят технически. В последнее время это приобрело массовый характер".

По словам Чобаняна, если же ситуацию с криптовалютами урегулируют законом, то: "Ты как частный предприниматель со своего счета переводишь на биржу гривну. За нее покупаешь нужное количество криптовалюты и сразу с биржи отправляешь в Китай. Это будет полностью легальная процедура. Дальше заплатишь за транспортные. Дай бог с растаможкой тоже разберемся. Получил товар - продал, получил безналичную гривну - и циркулируешь".

Когда крипта убьет гривню

"Криптовалюта пока не является хорошим инструментом для замены фиатной (обычной - ред.) валюты. Дело в том, что для таких масштабов она очень волатильная (подвержена колебаниям - ред.), и нужно постоянно пересчитывать курс. Это так же, как оплачивать акциями какой-то компании заказ в кафе или покупать ужин за свифтовый (межбанковский - ред.) перевод.

Пока не появятся национальные криптовалюты - а они появятся скоро - мы не увидим широкого применения за редким исключением.

Рано или поздно либо большая корпорация, либо аппарат США сделает некую свою криптовалюту, обеспеченную какими-то обязательствами, обещаниями, фейками, чем угодно. У этой криптовалюты не будет никаких границ. Что если Google или Facebook завтра запустит криптовалюту? Telegram и Amazon уже запускают. Вы перейдете на эту криптовалюту, и государство Украина никак не сможет проконтролировать, что вы используете криптодоллар. У нас доверия к Amazon, Google или Facebook в тысячи раз больше, чем к нашему правительству.

Зачем тогда нужно делать криптогривню? Представьте, что у вас есть Приват24, только без Приватбанка и децентрализованный. У вас есть все удобства переводов 24/7 без ограничений, при этом вы пользуетесь гривной. Только она лежит не в каком-то банке, который могут национализировать или приватизировать, а хранится непосредственно на серверах Нацбанка. Он - эмитент, и вы пользуетесь безналичной гривной. Это как пример.

Поэтому эксперты из банковской отрасли, конечо, будут против, потому что это будет отчасти их убивать. По крайней мере, не считая кредитов/депозитов, текущие счета и всякие комиссионные доходы просто уйдут в небытие. Поэтому Нацбанк до сих пор этого не сделал, потому что не знает, что делать с тысячами банкиров, которые останутся без работы. Это та же проблема, которая была в 1970-х годах у Маргарет Тетчер с шахтерами.

"Можно запускать и без Нацбанка"

"У нас есть шикарные инструменты, шикарные серые зоны в законе, поэтому криптогривню можно полностью запустить в белом поле без разрешения Нацбанка. Просто мы не будем называть ее криптогривней, придумаем что-то другое.

Ключевая проблема криптовалюты в Украине - как платить налоги? Как только будет закон, будет некий криптоэквайринг. Ты его подключаешь к своему сайту, с тобой рассчитываются криптовалютой, она тут же конвертируется на бирже, и ты получаешь на счет гривну именно столько, сколько ты указал.

По поводу налогов: в следующем и даже в этом году появится очень много криптоинвесторов, которые все-таки решат продать крипту за эти $9000 или выше, потому что купили ее гораздо дороже. Но у них будет большая проблема - а как теперь задекларировать, где он деньги взял? Поэтому закон так же нужен и им".