На сайте Верховной Рады опубликован текст проекта закона №8329 о переименовании Днепропетровской области, который накануне внесли более 150 нардепов.

"Предложенная название области - Сичеславская - действительно удельной для рассматриваемого историко-географического ареала, соответствует мировой и отечественной практике топонимической номинации, наиболее полно отражает исторически географические и социально-культурные особенности края", - сказано в документе.

В пояснительной записке отмечено, что переименование Днепропетровской области связано с необходимостью приведения названий таких географических объектов в соответствие с требованиями закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики".

"Поскольку название области содержит упоминание о Григория Петровского (1878-1958) - партийный, большевистского и советского деятеля, руководителя революционного движения и председателя ЦИК УССР, одного из организаторов Голодомора 1932-33 годов и главного деятеля тоталитарного коммунистического режима в Украине, она должна быть изменена", - отмечают инициаторы закона.

Ранее "Страна" сообщала, что депутаты собираются переименовать Переяслав-Хмельницкий в Переяслав.

Также Киеврада переименовала 24 улицы в четырех районах столицы.