Киевская полиция рассматривает несколько версий взрыва авто на улице Драгоманова. Об этом сообщает "112 Украина".

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко отметил, что следствие рассматривает две версии.

"Мы рассматриваем две основные версии: покушение на убийство двух лиц или другая версия – неосторожное обращение со взрывным устройством", – отметил он..

По его словам, на месте взрыва найдены некоторые элементы, которые позволяют утверждать, что взорвалась именно граната.

Напомним, 27 апреля, в Киеве на ул. Михаила Драгоманова, возле дома 44-А взорвался автомобиль Chevrolet. В результате взрыва один человек погиб, им оказался водитель автомобиля. По данным с места происшествия, есть еще два пострадавших - пассажиры авто.

Предварительная причина взрыва - брошенная граната.

Также стало известно состояние водителя, которого взорвали гранатой на Драгоманова. Пострадавший жив, но находится в реанимации. Ночью водителя прооперировали.