Джамала показал как за месяц подрос ее сын. Фото
Украинская певица, победительница Евровидения-2016 Джамала опубликовала фото своего месячного сына. Снимки артиста выложила в Instagram.
27 апреля сыну певицы Эмир-Рахману исполнился один месяц.
"Наш первый месяц вместе", - подписала Джамала фото.
Также певица опубликовала фото с известной украинской ведущей Катей Осадчей.
"Просто в восторге от этого утра! Не знаю, то ли от того, что Эмир-Рахманчику месяц, то ли от от того, что Катя Осадчая такая положительная, красивая, позвала на интервью! Затем прогулка, репетиция "Голоса"... балдею от этих фото!", - написала артистка.
Фото: instagram.com/jamalajaaa
Ранее "Страна" сообщала, что ставшая менее месяца назад мамой Джамала вернулась на работу.
Также Джамала рассекретила рост и вес сына Эмира-Рахмана Сеит-Бекира.