Украинская певица, победительница Евровидения-2016 Джамала опубликовала фото своего месячного сына. Снимки артиста выложила в Instagram.

27 апреля сыну певицы Эмир-Рахману исполнился один месяц.

"Наш первый месяц вместе", - подписала Джамала фото.

Также певица опубликовала фото с известной украинской ведущей Катей Осадчей.

"Просто в восторге от этого утра! Не знаю, то ли от того, что Эмир-Рахманчику месяц, то ли от от того, что Катя Осадчая такая положительная, красивая, позвала на интервью! Затем прогулка, репетиция "Голоса"... балдею от этих фото!", - написала артистка.

Фото: instagram.com/jamalajaaa

Ранее "Страна" сообщала, что ставшая менее месяца назад мамой Джамала вернулась на работу.

Также Джамала рассекретила рост и вес сына Эмира-Рахмана Сеит-Бекира.