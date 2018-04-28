В ночь на 28 апреля в Днепре произошел пожар на автостоянке. Об этом сообщает Информатор.

Около 2:30 на улице Гладкова, 23, на стоянке загорелся автомобиль Subaru Forester, семейная пара чудом успела выбраться из горящей машины. Огонь перекинулся на стоящие рядом автомобили.

В целом из-за пожара получили повреждения пять авто: Skoda Rapid , Lada Samara, Lada Granta, Chevrolet Aveo, Subaru Forester.

К счастью, при пожаре никто не пострадал. Охранники автостоянки с помощью огнетушителей самостоятельно пытались потушить пламя.

Сотрудники ГУ ГосЧС прибыли на вызов в течение 5 минут. Столько же им понадобилось времени, чтобы полностью ликвидировать огонь.

Фото: kiev.informator.ua

По словам владельца Subaru, как только он завел авто, послышался сильный хлопок под капотом, после чего автомобиль загорелся. "Скорее всего взорвался газ или бензин. Я только вчера установил ГБО. Эти мастера уже едут сюда. Я сразу же вызвал пожарных", — рассказал владелец Subaru.

Жена водителя рассказала, что они чудом успели выбежать из горящего авто. "Спереди автомобиля начало что-то стрелять. В салоне пошел резкий запах бензина, все взялось пламенем, мы ели успели спастись, так как все произошло резко и неожиданно. В машине остались документы и деньги", — рассказала супруга водителя.

Фото: informator.ua

Как сообщала "Страна", 3 апреля в Киеве на Софиевской Борщаговке, по улице Боголюбова, вспыхнули пять авто.

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