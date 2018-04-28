Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings опубликовало новые данные рейтинга Украины. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Так, Fitch Ratings подтвердило долгосрочные суверенные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной и национальной валюте на уровне "B-". По прогнозам экспертов уровень дефолта - "стабильный".

Также рейтинг долгосрочных выпусков приоритетных необеспеченных облигаций Украины в иностранной и национальной валюте подтвержден на уровне "B-", краткосрочных приоритетных необеспеченных облигаций в национальной валюте - на уровне "B". Рейтинг странового потолка подтвержден на уровне "B-", краткосрочный РДЭ в иностранной и национальной валюте - на уровне "B".

Кроме того агентство подчеркнуло стабилизацию политического курса Украины, адекватный профиль выплат по долгу в краткосрочной перспективе и неоднократные примеры оказания стране двусторонней и многосторонней помощи.

Ранее "Страна" сообщала, что Нацбанк назвал огромную сумму дефолтных кредитов в Украине.

Также Украине придется объявить дефолт, если она откажется сотрудничать с МВФ.