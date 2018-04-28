Мужчина, пострадавший от взрыва гранаты в ночь на 28 апреля в Киеве, жив, но находится в реанимации. Его госпитализировали в киевскую Больницу скорой медицинской помощи, пишет Информатор.

По состоянию на 9:30 28 апреля водитель жив. Ночью водителя прооперировали. Как мужчина перенес операцию медперсонал и родственники отказались комментировать.

Когда потерпевший поступил в больницу, медики отметили его тяжелое состояние. У мужчины было множество осколочных ран. Его сразу отвезли в операционную. "Но шансы, что мужчина выживет, есть, так как голова цела", — рассказали журналистам.

Как сообщала "Страна", ночью 27 апреля в Киеве на улице Драгоманова в салоне автомобиля Chevrolet прогремел взрыв. Пассажир погиб, водителя увезла "скорая". Согласно предварительным выводам экспертов, в автомобиле, который двигался, взорвалась граната. По словам очевидцев, гранату взорвал пассажир в салоне автомобиля.

Также мы писали, что в Черноморске под Одессой неизвестный гранатой подорвал автомобиль Mercedes-Benz, припаркованный возле жилого дома.