Суд Лос-Анджелеса перенес заседание по иску бывшей порноактрисы Сторми Дэниелс против президента США Дональда Трампа на 27 июля.

Об этом заявил представитель Трампа в суде, его адвокат Майкл Коэн, сообщает Associated Press.

Решение о переносе было принято из-за расследования в отношении Майкла Коэна.

Ранее сообщалость, что юрист Трампа Майкл Коэн заплатил порноактрисе за молчание $130 тыс. Соглашение было достигнуто непосредственно перед президентскими выборами 2016 года.

Сам Коэн в феврале 2018 подтвердил этот факт, однако заявил, что сделал это по собственной инициативе и из собственных средств.

Напомним, Сторми Дэниэлс, чье настоящее имя Стефани Клиффорд, подала в суд на президента США. Она заявила, что ее пытаются заставить замолчать о связи с Дональдом Трампом.

Как сообщала "Страна", порнозвезда Сторми Дэниелс рассказала пикантные подробности о романе с Трампом.