Бывший президент Гватемалы Альваро Арсу умер в возрасте 72 года. Об этом сообщает телеканал Telesur.

Сообщается, что политик скончался во время игры в гольф. Причина смерти - сердечный приступ. Арсу срочно госпитализировали, но он скончался в больнице.

"Гватемала потеряла великого человека, который посвятил свою жизнь служению", — принес соболезнования действующий президент страны Джимми Моралес.

Альваро Арсу был 32-м президентом Гватемалы и руководил страной с 1996 года по 2000 год. Ему удалось убедить правительство и партизанскую группировку подписать мирное соглашение во время гражданской войны, что завершило 36-летний конфликт. С января 2012 года Арсу занимал пост мэра одноименной столицы Гватемалы.

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