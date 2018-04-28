В мае планету накроет магнитная буря средней силы. Об этом сообщает "РИА Новости".



Так, 17 мая ожидается пик магнитной бури. Магнитосфера будет возмущенной 7, 8 и 18 мая.



Отмечается, что в эти дни могут наблюдаться минимальные влияния на работу электронной аппаратуры и в особенности — на системы управления космическими спутниками.

Также в дни солнечной бури солнечные сияния можно наблюдать на высоких широтах от 60 градусов и выше.

Предыдущая магнитная буря произошла 20 апреля и стала самой крупной с начала 2018 года. До этого подобной интенсивности в максимуме достигал лишь один шторм в этом году, произошедший в ночь с 18 на 19 марта.

Ранее "Страна" сообщала, что украинцев предупреждают про серьезные магнитные бури в апреле.

Также на Солнце обнаружили корональные дыры, которые могут вызвать магнитные бури на Земле.