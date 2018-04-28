В Украинской православной церкви просят верующих отправлять письма Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой не предоставлять Украине томос об автокефалии. Об сообщает Укринформ со ссылкой на свои источники.

Журналисты сообщили, что в епархии УПЦ МП уже поступили десятки тысяч бланков писем Вселенскому патриарху.

Верующим предлагается обратиться к патриарху с просьбой не узаконивать раскол и выразить протест против создания Единой поместной на основе "раскольнических группировок УПЦ КП и УАПЦ".

Фото: ukrinform.ua

Такдже сообщается, что вместе с предлагаемой формой верующим выдают памятку о том, что предоставление томаса УПЦ КП и УАПЦ - нарушение их конституционных прав.

Фото: ukrinform.ua

Напомним, 19 апреля, Верховная Рада поддержала обращение к Вселенскому Патриарху Варфоломею об автокефалии Православной церкви в Украине, которое представил Петр Порошенко.

Также "Страна" анализировала, какое решение вынесет Вселенский Патриархат по украинскому вопросу.