Украинскому спортсмену, призеру Олимпиады-2016 Жану Беленюку запретили учавствовать в соревнованиях в России. Об этом он написал в Instagram.

Беленюк отметил, что за неделю до выезда на чемпионат Европы, который в мае должен пройти в российском Каспийске, ему запретили в нем участвовать.

"На Чемпионат Европы, который пройдет в российском Каспийске, к сожалению, мне ехать запретили за неделю до выезда! Не хочу вдаваться в подробности, отмечу лишь, что мы до последнего боролись за право ехать на эти соревнования и, ручаюсь, приложили бы все свои силы, чтобы поднять украинский флаг и на этом всеевропейском форуме! Было потрачено массу сил, времени, нервов и здоровья для того, чтобы подготовиться должным образом, но сейчас понимаю, что все было зря", — добавил спортсмен.

Беленюк полагает, что вскоре все может изменится, в том числе и политическая конъюнктура. Но никто вернет спортсменам их молодость и возможность проявить себя.

"Честно признаюсь, несмотря на то, что улыбаюсь на фото, внутри "скребут кошки", мужчины должны уметь вовремя скрыть свои истинные эмоции", - подчеркнул он.

Фото: instagram.com/zhanbeleniuk

Ранее "Страна" сообщала, что пранкеры звонили министру спорта от имени Беленюка с номера Сергея Бубки.

Также Жан Беленюк снялся в клипе рэпера Ярмака.