Во Львове на железнодорожной станции "Скнилов" около 200 разъяренных пассажиров заблокировали электричку Львов-Мукачево. Инцидент произошел вечером 27 апреля. Об этом сообщает в Facebook пользователь Роман Спивак.

Люди жаловались что четыре вагона очень переполнены, пассажирам не хватает места, поэтому требовали добавить вагонов в поезда.

На станции Скнилов 4-вагонный поезд Львов-Лавочное догнал предыдущий тоже 4-вагонный Львов-Мукачево, который отправился из Львова на 40 минут быстрее, и оба заполненных людьми поезда были заблокированы.

Как сообщает "Варта 1" в Facebook, на место блокирования выехала полиция. Блокирование продолжалось более полутора часов. В 20:40 людям пообещали, что к поезду добавят еще два вагона. Движение по железнодорожным путям было восстановлено.

Фото: facebook.com/rospiv

Как сообщает "Варта 1" в Facebook, на место блокирования выехала полиция. Блокирование продолжалось более полутора часов. В 20:40 людям пообещали, что к поезду добавят еще два вагона. Движение по железнодорожным путям было восстановлено.

Как сообщала "Страна", в Украине могут ввести дополнительную охрану в поездах "Интерсити". Такое предложение поступило потому, что там регулярно происходят нарушения общественного порядка.

Также мы писали, что под Киевом хулиганы забросали электричку на Малин камнями и разбили голову машинисту.