Лидер оппозиции Армении, депутат Никол Пашинян прокомментировал отношения с Россией. Об этом передает "Спутник Армения".

Политик отметил, что в случае прихода к власти оппозиция не будет устраивать геополитических реверсов.

"Они (власти Армении - Прим.Ред.) хотят показать, якобы мы будем вести экономическую, политическую, геополитическую войну против России. Я даже говорить не хочу, что мы — не враг России, это и без того ясно. Но, тем паче, мы не враги нашей страны, чтобы вести государство по неразумным, авантюрным путям", - подчеркнул оппозиционер.

Пашинян добавил, что он и оппозиция не намерены выходить из Организации Договора о коллективной безопасности (военно-политический союз в СНГ во главе с Россией).

"Но мы приложим усилия, чтобы эта организация была более эффективной и предоставила более серьезные гарантии безопасности Армении и Нагорному Карабаху, нежели это было по сей день", — заявил депутат.

Ранее "Страна" сообщала, что нового премьер-министра Армении собираются назначить 1 мая.

Также оппозиция Армении выдвинула Пашиняна на пост премьера страны.