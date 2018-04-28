В ночь на 28 апреля у ворот здания "Киевавтодор" загорелся автомобиль. Об этом в Facebook сообщает "Киев Оперативный".

Сообщается, что на улице Днепродзержинской, 129, прямо у ворот одного из филиалов "Киеавтодор" вспыхнула припаркованная машина марки Mitsubishi.

"На место было срочно направлено наряды пожарных охранников ГосЧС, скорой помощи и правоохранителей", - сказано в сообщении.

Пожарные быстро ликвидировали огонь. Помощь врачей никому не понадобилась, а вот полиции придется узнать обстоятельства этого пожара. Предварительная причина возгорания - поджог.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Напомним, вечером, 27 апреля, в Киеве на ул. Михаила Драгоманова взорвался автомобиль Chevrolet. В результате взрыва один человек погиб, им оказался водитель автомобиля. По данным с места происшествия, есть еще два пострадавших - пассажиры авто. Предварительная причина взрыва - брошенная граната.

Ранее "Страна" сообщала, что полиция открыла уголовное дело по факту взрыва в Киеве.