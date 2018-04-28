В зоне проведения антитеррористической операции за минувшие сутки получили ранения трое военных. Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

Всего сепаратисты, по данным штаба, 53 раза совершали обстрел украинских позиций.

Так, на донецком направлении из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия сил "ДНР" обстреляли военных Водяного и Лебединского, говорится в сообщении.

Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник неоднократно вел огонь по украинским позициям вблизи Шахты "Бутовка", Невельского, Гнутово, Марьинки, Каменки и Песков, из вооружения БМП и противотанкового ракетного комплекса - под Талаковкой, из гранатометов - возле Авдеевки и Богдановки, крупнокалиберных пулеметов - в районе Опытного, Верхнеторецкого, Широкино, Павлополя и Пищевика.

Стрелковое оружие применили в районах Авдеевки, Красногоровки, Талаковки и Широкино, а возле Марьинки велся снайперский огонь

На луганском направлении из минометов, гранатометов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов противник вел огонь по украинским позициям под Крымским и по нашим опорным пунктам вблизи Светлодарска.

Фото: facebook.com/ato.news

Ранее "Страна" сообщала, что в зоне АТО за месяц нашли 14 тайников с оружием.

Также с 30 апреля на Донбассе вместо АТО вводится "особый порядок".