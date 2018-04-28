После немецко-американских переговоров на высшем уровне, Ангела Меркель заявила, что времена, когда Германия и Европа могли полностью полагаться на всесильного партнера в лице США, прошли, и, что отныне и страны ЕС, и ФРГ должны брать на себя больше ответственности в международной политике.

Об этом канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила в ходе совместной с Дональдом Трампом пресс-конференции в Вашингтоне, передает Укринформ.

"Время послевоенного порядка, длившееся более 70 лет после второй мировой, минуло", - констатировала канцлер.

По ее словам, европейцы не могут себе позволить полагаться на то, что когда конфликты происходят у их порога, кто-то другой появится и спасет их.

"Мы должны вносить свой вклад в безопасность и этот вклад должен расти в ближайшие годы", - сказала Меркель. Это, пояснила она, относится и к военному участию, и к задачам предоставления помощи на развитие других стран, и к борьбе с причинами миграции. Но также это относится и к тому, чтобы быть более активными политически. Канцлер с гордостью отметила, что впервые Германия задействована в малой группе по сирийскому урегулированию, и хочет внести в разрешение конфликта весомый вклад. "Это наш долг", - сказала она.

"Мы должны учиться играть свою роль. ФРГ это большая и экономически мощная страна, но в военной и политической сфере ей еще многое предстоит сделать, - заявила канцлер. - Германия вырастает из той роли, когда она не проявляла слишком большой активности долгие годы после Второй мировой войны, осознавая, что во времена национал-социализма совершила немыслимо много несправедливости".

Теперь немцы, по словам их лидера, должны научиться брать на себя больше ответственности.

При этом Меркель отметила крайнюю важность трансатлантических отношений и того, чтобы ЕС и США оставались надежными партнерами и союзниками, в том числе в НАТО.

"Если и есть по отдельным вопросам политические разногласия, то их надо обсуждать", - призвала Меркель.

Как сообщала "Страна", на встрече с Трампом Меркель рассказала о позиции Германии и США по Украине.

Мы писали, что Трамп на встрече с Меркель заявил, что хорошо было бы поладить с Россией.

Также Трамп призвал страны НАТО выделять на содержание Альянса больше 2% ВВП.