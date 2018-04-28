К концу 2018 года Нацполиция Украины получит 250 современных винтовок для спецподразделения КОРД. Также планируется, что для спецназа передадут и несколько тысяч современных немецких автоматов, которые поступят на вооружение, в том числе и патрульной полиции.

Об этом сообщил глава Нацполиции Сергей Князев, передает пресс-служба Нацполиции.

Князев сообщил, что до конца этого года все подразделения КОРДа будут обеспечены современным вооружением.

"Сейчас мы ждем поставку 250 современных винтовок европейского образца. Также намерены заключить соглашения и получить несколько тысяч современных немецких автоматов, которыми будут пользоваться, прежде всего, полиция спецназа и патрульная полиция. Мы берем это обязательство на себя, и до конца года мы его выполним", - подчеркнул глава Нацполиции.

Он подчеркнул, что подразделения будут обеспечены форменной одеждой и необходимыми специальными средствами. Они помогут бойцам выжить в экстремальных условиях.

Как сообщала "Страна", ранее сообщалось, что полиция закупит 4000 планшетов по 4900 грн за штуку. В рознице такой стоит 2700.

Мы писали, что в прошлом году Нацполиция не смогла закупить 500 электронных браслетов за 38 млн гривен

Напомним, о закупке новой униформы и модернизированного оружия в Нацполиции заговорили еще в прошлом году.