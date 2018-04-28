В Венгрии отвергают обвинения в том, что в своей политике относительно Украины они действуют "по заказу россиян".

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в Брюсселе во время встречи членов НАТО, сообщает "Радио Свобода".

"Мы с возмущением и решительно отвергаем кампанию лжи, которую запустили украинские политики, согласно которой на политику Венгрии в отношении Украины может быть какое-то российское влияние", - заявил Сийярто.

Он добавил, что венгерское правительство в своих действиях руководствуется намерением добиться того, чтобы "Киев как можно скорее отказался от законов, которые дискриминируют права 150 тысяч закарпатских венгров".

Сийярто отметил, что Венгрия ожидает большего проявления солидарности со стороны НАТО. Он считает, что Альянс практически "делает украинцам поблажку" за их геополитическую позицию. Министр подчеркнул, что проведение саммитов Украина - НАТО зависит не от венгров, а "исключительно от украинцев".

Напомним, Венгрия требует от Украины отложить реализацию закона об образовании до 2023 года и внести в него изменения. Петер Сийярто неоднократно заявлял, что если украинская власть проигнорирует замечания Будапешта, то Венгрия будет блокировать важные для Киева встречи на уровне Европейского Союза и НАТО.

Стоит отметить, что Венгрия уже трижды сумела заблокировать Украину на уровне НАТО. 19 января глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не будет способствовать проведению заседания НАТО - Украина на уровне министров обороны. Впоследствии 9 февраля Будапешт заблокировал министерское заседание НАТО. 27 апреля в Брюсселе состоялось заседание Североатлантического совета на уровне глав МИД союзников. На нем планировалось провести заседание Комиссии Украина - НАТО. Однако Венгрия заблокировала и это решение.

Как сообщала "Страна", МИД Венгрии заявил, что страна будет продолжать ветировать вступление Украины в НАТО.

Ранее МИД Украины обвинил Венгрию в раздаче 100 тысяч паспортов на Закарпатье.

Мы писали, что Венгрия выдвинула Украине условия по "языковой" части закона об образовании, но они так и не были удовлетворены.





