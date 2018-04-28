Морской порт в палестинском секторе Газа подвергся артобстрелу со стороны Израиля. Об этом в пятницу сообщил телеканал "ВВС - Арабия" со ссылкой на собственные источники.

По данным телеканала, в результате израильского артобстрела порта, имеются раненые.

По информации из других источников, целью атаки Израиля были несколько катеров, находившихся в портовой зоне. О возможном причиненном ущербе или пострадавших не сообщается.

Официальных комментариев по данному поводу со стороны администрации сектора Газа не поступало.

Как сообщала "Страна", ранее Израиль заявил Путину, что не допустит усиления Ирана на Ближнем Востоке.

Ранее в России обвинили Израиль в ударе по авиабазе в Хомсе.

Также мы опубликовали видео, как на столицу Израиля обрушился ливень и мощный град, есть жертвы.