Президент WBC Маурисио Сулейман официально объявил о том, что Александр Гвоздик получил право на титульный поединок.

Об этом сообщает XSPORT.

Наш спортсмен выйдет на бой с победителем боя Адониса Стивенсона и Баду Джека, которые выйдут на ринг уже 19 мая.

Победитель обязан будет встретиться с Александром Гвоздиком. Ждать чемпионский бой с участием нашего боксера стоит осенью или зимой.

Ранее Александр Гвоздик одержал победу над французом Мехди Амара. Бой состоялся в ночь на 18 марта в Нью-Йорке на легендарной арене "Madison Square Garden".

Как сообщала "Страна", Гвоздик поднялся на третью строчку рейтинга IBF. Ранее 11 ноября Артур Бетербиев нокаутировал немца Энрико Келлинга и стал чемпионом мира в полутяжелом весе по версии IBF.

Ранее Александр Усик заявил, что готов биться с Энтони Джошуа в супертяжелом весе.