Перед длинными майскими праздниками и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун напомнила украинцам о правилах, которые помогут избежать пищевых отравлений.

Об этом она написала в Facebook.

Итак, ключевым правилом безопасности пищи является чистота. Рекомендуется тщательно мыть руки перед тем, как брать продукты и готовить пищу. Также необходимо мыть фрукты и овощи и следить за чистотой кухонных принадлежностей.

Очень важно отдельно готовить и подавать сырые и готовые блюда, следует выбирать самые свежие продукты.

"Используйте отдельную разделительную доску для приготовления сырых продуктов. Хранить их нужно тоже отдельно. Это нужно, чтобы предотвращать загрязнение продуктов опасными бактериями, которые могут быть в сырой пище до термической обработки. Сохраняйте порядок и правильный температурный режим в холодильнике.

Температура должна быть ниже 5°С. Не переполняйте холодильник продуктами, потому что это влияет на циркуляцию воздуха внутри и на поддержание нужной температуры. Отдельно храните сырое мясо (в контейнере или пищевой пленке), чтобы предотвратить любой контакт с готовой едой. Не ешьте продукты, у которых закончился срок годности. Даже если эта еда нормально выглядит и пахнет. Сроки годности определяют и указывают на основе соответствующих научных тестов, которые показывают, через какой период в упакованной еде начнут паразитировать патогенные микроорганизмы", - написала Супрун.

Также она советует не оставлять приготовленную пищу на столе дольше чем на два часа, поскольку в жару продукты портятся чрезвычайно быстро.

Если еда осталась после пикника - ее не стоит хранить "на завтра", - написала Супрун.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

Как сообщала "Страна", в ВОЗ выяснили, сколько человек ежегодно умирают из-за некачественной еды.

Согласно статистике Всемирной Организации Здравоохранения, почти каждый десятый человек в мире заболевает от инфекций, которые возникают из-за употребления некачественных продуктов питания.

Напомним, что суд Львова вынес приговор продавщице копченой рыбы, которой отравился 71 человек.