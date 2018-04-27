В Австралии скончалась самка паука-каменщика (семейство Ctenizidae), прожившая 43 года, сообщает SBS News.

Самка, обитавшая в Западной Австралии, дожила до 43 лет и была посмертно признана самым старым пауком в мире. До этого рекорд принадлежал 28-летнему мексиканскому тарантулу.

Исследователь Лианда Мейсон из университета Кертина отметила, что благодаря продолжительной жизни этих пауков стало возможным подробно изучить их поведение и динамику популяции. По данным ученых, такой долгий срок жизни обусловлен тем, что пауки живут в нерасчищенном бушленде, в течение жизни долго остаются на одном месте и имеют медленный обмен веществ.

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