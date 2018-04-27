Мобильный оператор "Vodafone" восстановил работу на территории так называемой "ДНР".

Об этом в пятницу, 27 апреля заявил т.н. "министр связи ДНР" Виктор Яценко.

"По поручению "главы ДНР" (сепаратистов - Прим.Ред.) Александра Захарченко и при поддержке нашего уполномоченного представителя на Минских переговорах Дениса Пушилина нам наконец удалось согласовать приезд технических специалистов компании "Vodafone" в республику. При содействии "Министерства связи" был проведен аудит состояния оборудования. Последние два дня совместными усилиями велись восстановительные мероприятия, и сегодня работа украинского оператора "Vodafone" была возобновлена", - рассказал Виктор Яценко.

Ранее мы разбирались, почему на Донбассе вновь заговорили орудия.

Украинская сторона официально сообщила о том, что сепаратисты обстреливали из артиллерии и минометов за минувшие трое суток более сотни раз.

Как сообщала "Страна", в "ЛНР" восстановили мобильную связь Vodafone. Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины сообщило о возвращении связи в так называемой "ЛНР" в Тwitter.