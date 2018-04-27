Вечером пятницы, 27 апреля в Киеве на ул. Михаила Драгоманова, 44-А взорвался автомобиль. По предварительным данным, один человек погиб. Другой пострадавший получил телесные повреждения.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Взрыв произошел в Дарницком районе. В 22:20 правоохранителям сообщили, что по ул. Михаила Драгоманова, 44-А взорвался автомобиль.

На место выехали руководители столичной и Дарницкой полиции, наряды патрульных, взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы, врачи и спасатели", - уточнили в полиции.

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

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