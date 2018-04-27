В Одессе 2 мая с целью недопущения массовых беспорядков ограничат доступ граждан на Соборную площадь и Куликово поле, где пройдут акции по случаю годовщины событий 2014 года, когда в городе погибли 48 человек.

Напомним, что мы писали, что порядок в Одессе будет охранять полиция, спасатели и консультанты ЕС.

О мерах ограничения на 2 мая УНИАН сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

"С целью недопущения массовых беспорядков, предотвращения угроз публичной безопасности и порядка, а также охраны жизни и здоровья людей, на Куликовом поле и Соборной площади, а также на прилегающих к ним территориях будут введены временные ограничения доступа граждан", - сообщили в главке.

По периметру указанных мест будут выставлены работники полиции. Вход на территорию будет осуществляться только через установленные фильтрационные пункты. Кроме того, как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одессы, с 07.00 и до конца мероприятий перекроют дорожное движение по периметру Соборной площади и Куликова поля.

Патрульные будут осуществлять отвод транспорта. Отмечается, что каждый водитель должен заблаговременно планировать маршрут движения по улицам в центре города и в районе проведения мероприятий.

Как сообщала "Страна", в суд Николаева не явились 16 обвиняемых по делу 2 мая.

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