Представители Демпартии продолжат расследование неподтвержденного вмешательства России в американские президентские выборы 2016 года.

Об этом заявила лидер Демпартии в Палате представителей конгресса США Нэнси Пелоси.

"Представители Демпартии будут продолжать расследование российских атак на наши (США - Прим.Ред.) выборы. Мы не будем отказываться от наших усилий отслеживать факты и защищать выборы от иностранного вмешательства. Нельзя терять время", - заявила Пелоси.

Она также призвала представителей Республиканской партии опубликовать расшифровки допросов, проведенных в ходе расследования.

Как сообщала "Страна", Комитет по разведке палаты представителей Конгресса США опубликовал доклад о реально неподтвержденном "вмешательстве России в американские выборы".

В официальном документе прямо говорится об отсутствии доказательств сговора штаба президента США Дональда Трампа с РФ.

Отметим, что Сенат США защитил расследующего "российский след" спецпрокурора Мюллера от увольнения Дональдом Трампом.