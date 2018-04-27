В Киеве на проспекте Победы, вечером 27 апреля, сбили пешехода, который пытался пересечь дорогу в неположенном месте. Об этом сообщает "Киев оперативный".

"На проспекте Победы сбили пешехода-нарушителя. Пробка в сторону центра", - говорится в сообщении.

Видео: facebook.com/KyivOperativ

Как ранее сообщала "Страна", детектив НАБУ в Киеве сбил пешехода. В НАБУ подтвердили, что пострадавший человек находится в больнице. Детектив НАБУ сотрудничает со следствием. Экспертиза показала, что управление транспортным средством водитель осуществлял в трезвом состоянии.

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