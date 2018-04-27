Главный тренер английского футбольного клуба "Эвертон" Сэм Эллардайс останется в команде на следующий сезон, несмотря на информацию об интересе руководства клуба к наставнику Шахтера.

Об этом передает британская The Telegraph.

"Вчера мы с руководителями клуба обсудили планы на следующий сезон. У нас есть чёткое представление о том, что нужно сделать, чтобы команда добилась значительного прогресса.

Могу подтвердить - я остаюсь в Эвертоне. Думаю, за пять месяцев, что я нахожусь здесь, мы проделали много работы и создали почву для дальнейшего роста", - сообщил Эллардайс.

В настоящий момент "Эвертон" занимает 8-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Как сообщала "Страна", после нервной победы над Ворсклой тренер Шахтера заявил, что команда хорошо себя чувствует.

Напомним, что Дарио Срна обязательно вернется на поле.