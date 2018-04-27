В марте суммарный долг украинцев за жилищно-коммунальные услуги увеличился на 4,9%, или на 1 795,1 млн гривен до 38 618 млн гривен по сравнению с февралем.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Долг за квартирную плату по состоянию на 1 апреля 2018 года уменьшился на 574,7 млн гривен до 3 269,8 млн гривен.

Долг за отопление и горячее водоснабжение увеличился на 1 142,2 млн гривен до 15 544,1 млн гривен.

Долг за газоснабжение увеличился на 1 255,5 млн гривен до 17 645,2 млн гривен.

В марте среди регионов наибольшая задолженность за отопление и горячее водоснабжение зафиксирована в Киеве (3 315,029 млн гривен), Харьковской (2 650,837 млн гривен) и Днепропетровской областях (2 497,778 млн гривен); за газоснабжение - в Харьковской (2 257,492 млн гривен), Днепропетровской (2 193,620 млн гривен) и Киевской (2 237,962 млн гривен) областях.

Наибольшая задолженность по квартирной плате в марте зафиксирована в Киеве (682,102 млн гривен), Днепропетровской (684,914 млн гривен) и Донецкой (311,263 млн гривен) областях.

Как сообщала "Страна", 8 из 10 районов Киева останутся без горячей воды до лета.

Мы писали, что президент Украины потратил на коммунальные услуги более 700 тысяч гривен.

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