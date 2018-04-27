Президент Дональд Трамп может принять участие в церемонии открытия посольства США в Иерусалиме.

Об этом он заявил в пятницу, 27 апреля на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель в Вашингтоне.

Открытие посольства США в Иерусалиме назначено на 14 мая 2018 года, в День независимости Израиля.

"Может быть, я туда отправлюсь (на открытие посольства - Прим.Ред.)", - сказал Трамп.

Как сообщала "Страна", на столицу Израиля обрушился ливень и мощный град, есть жертвы. В национальном парке "Мамшит" около Димоны погиб 17-летний бедуин, которого унесло потоком воды.

Отметим, что в США госпитализировали президента Палестины. Член Центрального комитета движения ФАТХ заявил, что госпитализация связана с плановым обследованием Махмуда Аббаса.