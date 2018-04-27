Президент Украины Петр Порошенко присвоил звание генерал-полковника главе Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Петру Цигикалу.

Соответствующий указ Порошенко опубликован на сайте украинского президента.

"Присвоить военное звание генерал-полковника генерал-лейтенанту Цигикалу Петру Александровичу - председателю Государственной пограничной службы Украины", - говорится в тексте указа.

Тем же указом Порошенко присвоил воинское звание генерал-майора еще группе офицеров:

директору департамента охраны государственной границы Администрации Госпогранслужбы полковнику Юрию Гресько,

начальнику Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы полковнику Андрею Игнатьеву

первому заместителю начальника регионального управления - начальнику штаба Донецко-Луганского регионального управления Госпогранслужбы полковнику Олегу Цевелеву.

Петр Цигикал возглавил ГПСУ в июле 2017 года. Он сменил на этой должности Виктора Назаренко, который ушел в отставку по состоянию здоровья. Ранее сообщалось, что Назаренко потерял сознание во время выступления президента Белоруссии Александра Лукашенко в Администрации президента Украины. Чиновнику оказали медицинскую помощь и позже госпитализировали.

Отмечалось, что Петр Цигикал принимал участие в боевых действиях на востоке Украины. Как сообщали в пресс-службе президента Украины, Цигикал "организовал оперативное прикрытие в зоне вдоль линии соприкосновения в полосе безопасности в Донецкой и Луганской областях", а также разработал и внедрил новейшие методы оперативно-розыскной работы.

Как сообщала "Страна", ранее мы писали, что новый глава Госпогранслужбы Цигикал имеет полмиллиона налички и ездит на BMW X5.

Ранее суд арестовал еще двух чиновников Госпогранслужбы из-за "стены Яценюка".