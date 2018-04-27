В Германии приветствуют активное участие США в урегулировании ситуации в Украине.

Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом после их переговоров в Вашингтоне, передает Укринформ.

"Конечно же, мы говорили об Украине, где мы очень тесно вместе работаем в том, что касается действий России из-за оккупации Крыма и ситуации на востоке Украины", - сообщила Меркель.

Она высказала большое удовлетворение тем, что американская администрация очень тесно работает по этой тематике с партнерами, что расширяет формат Минских соглашений.

С точки зрения противостояния, конфликта с Россией, роли России в Сирии между Берлином и Вашингтоном, по словам Меркель, есть большое единство мнений.

"Никто не заинтересован в том, чтобы не иметь хороших отношений с Россией, но там, где речь заходит о конфликтах, о том, что происходят какие-то вещи, например, в Украине, то это надо называть своими именами, и принцип территориальной независимости страны, такой как Украина, крайне важен и должен соблюдаться".

Говоря о проблеме санкций, Меркель отметила, что она может в любой момент задать вопрос американской стороне, когда таковые возникают.

В процессе принятия санкций осуществляется обмен мнениями, в частности, по оценке последствий мер для Европы, идет диалог с Министерством финансов США.

"Если будут в дальнейшем проблемы, я могу в любой момент поговорить об этом с президентом Трампом", - заверила она.

Как сообщала "Страна", США решили передать Украине партию снайперского вооружения. Сенатор США Роберт Портман 4 апреля посетил Донбасс, где увидел, что украинские военные все еще погибают от снайперского оружия сепаратистов.

Напомним, что спецпредставитель США Курт Волкер с января ждет, когда ему напишет Владислав Сурков.