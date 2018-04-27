Отправленный для исследования Марса в 2016 году космический зонд TGO (Trace Gas Orbiter) миссии ExoMars передал на Землю первые снимки поверхности Красной планеты.

Они были сделаны с рабочей орбиты с помощью аппарата CaSSIS, главная миссия которого начнется 28 апреля. Об этом сообщает Европейское космическое агентство (ESA).

Основной задачей зонда на этом этапе является изучение атмосферы Красной планеты и поиск в ней газов, которые могут указывать на биологическую активность.

На данный момент зонд находится на высоте 400 километров над поверхностью Марса.

На представленном изображении - участок кратера Королева протяженностью 40 километров. Кратер располагается в северном полушарии Марса. Светлые пятна на снимке являются отложениями льда.

Изображение было составлено из трех снимков, выполненных в разных цветах, которые были получены 15 апреля.

TGO прибыл на орбиту Красной планеты совместно с зондом Schiaparelli, который должен был совершить посадку на Марс. Но связь с зондом была потеряна.

По словам экспертов, Schiaparelli успешно вошел в верхние слои атмосферы. Его тепловой щит, предназначенный для торможения об атмосферу, отработал согласно плану. Затем зонд выбросил парашют, и в этот момент данные, переданные аппаратом, не совпали с тем, чего ожидали специалисты.

Позже стало известно о том, что зонд разбился при посадке.

Фото: esa.int

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