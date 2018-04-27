Сегодня, 27 апреля, в центре Киева в кафе недалеко от площади Льва Толстого произошел пожар. Об этом сообщает "Обозреватель".

"Произошло возгорание в вентиляционном шкафу кафе на ул. Шота Руставели, но сотрудники огнетушителем погасили очаг еще до прибытия спасателей", - рассказали в комментарии изданию в пресс-службе Главного управления ГосЧС в Киеве.

Видео: Youtube.com/Natali Cr

Как сообщала "Страна", недавно под Киевом запылал ресторан "Матрешка". Фото

Мы сообщали, что 27 апреля в Киеве загорелось здание музея ВОВ, эвакуировали 250 человек. "Как оказалось, в одном из залов на 2-м этаже музея произошло возгорание подвесного светильника и потолка на площади 2 кв. м. Еще до прибытия спасателей, работники музея пытались самостоятельно потушить огонь с помощью огнетушителя", - говорится в сообщении.

Ранее в США на нефтеперерабатывающем заводе произошел взрыв, в радиусе мили объявили эвакуацию.